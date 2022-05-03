Обох чиновників викрали окупанти. Про це заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час спілкування з журналістами у Запоріжжі, повідомляє 24 канал.

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Влада працює над поверненням викрадених чиновників

Ірина Верещук наголосила, що зараз українська влада робить усе можливе для повернення викрадених чиновників. Міністерка підкреслила, що про голову Чорнобаївки та його заступника ніхто не забуде.

Вчора в полон взяли голову Чорнобаївки і його заступника. Наша влада буде пробувати його визволяти і не залишить,

– заявила Верещук.

Окупанти викрадають людей на тимчасово окупованих територіях

На територіях, які тимчасово вдалося зайняти російським окупантам, випадки викрадення людей, на жаль, трапляються дуже часто. Найчастіше росіяни викрадають представників місцевої влади. Також окупанти викрадають волонтерів, ветеранів АТО та ООС і чоловіків призовного віку.

За даними української розвідки, росіяни на тимчасово окупованих територіях влаштували буквально кампанію з викрадення чоловіків. Їх хочуть видати нібито за "українських військовополонених" під час заходів до 9 травня за сценарієм, який втілили в Донецьку в 2014 році.

Крім того, розвідці відомо про щонайменше 300 викрадених активістів та волонтерів, які зараз перебувають в ізоляторі на Херсонщині.

Ще однією метою окупантів є створення "обмінного фонду". Тобто росіяни хочуть обмінювати своїх військових на викрадених мирних мешканців, однак це заборонено Женевською конвенцією з прав людини.

Крім українсьців, окупанти викрадають також іноземців. Наприклад за даними CNN, росіяни викрали британських волонтерів на блокпосту біля Запоріжжя. Керівництво волонтерської організації втратило зв'язок з підданими Великої Британії ще 25 квітня.

У Новій Каховці окупанти викрали місцевого депутата. Його викради з власного будинку ще 19 квітня. Місце його перебування зараз невідоме.

Росіяни 30 квітня вони взяли в полон співробітницю краєзнавчого музею у Мелітополі, у якої вдома лежача матір.

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