Головний операційний директор британської некомерційної організації Presidium Network Домінік Бірн заявив, що волонтери втратили зв'язок з організацією вранці 25 квітня.
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За даними директора Presidium Network, чоловіки їхали кудись на південь від міста Запоріжжя, щоб допомогти організувати евакуацію цивільного населення з цього району.
Сім'ю, яку двоє чоловіків намагалися евакуювати із Запоріжжя, пізніше схопили та допитали російські солдати. Вони випитували, чи є добровольці "британськими шпигунами",
– сказав Бірн.
Врешті-решт сім'ю звільнили, і тепер вони в безпеці в Польщі. Однак місце розташування британських волонтерів наразі невідоме.
Яка ситуація на Запоріжжі: головне
Росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя. Згідно з даними Пентагону, частина військ Росії вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не мовиться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше.
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