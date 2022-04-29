Головний операційний директор британської некомерційної організації Presidium Network Домінік Бірн заявив, що волонтери втратили зв'язок з організацією вранці 25 квітня.

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За даними директора Presidium Network, чоловіки їхали кудись на південь від міста Запоріжжя, щоб допомогти організувати евакуацію цивільного населення з цього району.

Сім'ю, яку двоє чоловіків намагалися евакуювати із Запоріжжя, пізніше схопили та допитали російські солдати. Вони випитували, чи є добровольці "британськими шпигунами",

– сказав Бірн.

Врешті-решт сім'ю звільнили, і тепер вони в безпеці в Польщі. Однак місце розташування британських волонтерів наразі невідоме.

Зверніть увагу! Відтоді, як Росія почала повномасштабну війну проти України, з'явилося багато повідомлень про викрадення російськими військами місцевих мерів, дітей, активістів, волонтерів, релігійних діячів та журналістів.

Яка ситуація на Запоріжжі: головне

Росіяни намагаються втримати свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони навіть готові залучити сили, які брали участь у блокаді Маріуполя. Згідно з даними Пентагону, частина військ Росії вирушила з району Маріуполя у бік Запорізької області. Про припинення штурму Маріуполя або захоплення Маріуполя не мовиться – активні бої та бомбардування міста тривають, як і раніше.

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