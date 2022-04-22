На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти наближають гуманітарну кризу. Ворожі підрозділи здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України.

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Також росіяни займаються вже традиційним для них мародерством, грабуючи мирне населення. При цьому цивільні не можуть вільно пересуватися.

За даним Генштабу ЗСУ, є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів на тимчасово окупованих територіях.

Перед тим інформацію про розстріл волонтерів підтвердили у Головному управлінні розвідки. Там загарбники заблокували всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району (Харківська область) та заборонили провезення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Виїзд можливий виключно на територію Росії. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтерів, які намагаються доставити допомогу – розстрілюють. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з містечка Шевченкове.

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