Главный операционный директор британской некоммерческой организации Presidium Network Доминик Бирн заявил, что волонтеры потеряли связь с организацией утром 25 апреля.

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По данным директора Presidium Network, мужчины ехали куда-то к югу от города Запорожье, чтобы помочь организовать эвакуацию гражданского населения из этого района.

Семью, которую двое мужчин пытались эвакуировать из Запорожья, позже схватили и допросили российские солдаты. Они выспрашивали, являются ли добровольцы "британскими шпионами",

– сказал Бирн.

В конце концов семью освободили, и теперь они в безопасности в Польше. Однако местоположение британских волонтеров пока неизвестно.

Обратите внимание! С тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, появилось много сообщений о похищении российскими войсками местных мэров, детей, активистов, волонтеров, религиозных деятелей и журналистов.

Какова ситуация в Запорожской области: главное

Россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожской области. Для этого они даже готовы привлечь силы, которые принимали участие в блокаде Мариуполя. Согласно данным Пентагона, часть войск России отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. О прекращении штурма Мариуполя или захвата Мариуполя не говорится – активные бои и бомбардировки города продолжаются, как и раньше.

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