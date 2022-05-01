Росіяни захоплюють у полон та катують не лише мирних мешканців. Їхніми жертвами стають навіть спостерігачі ОБСЄ та волонтери "Червоного Хреста".

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Розповідь викраденого волонтера

Як розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, кожного дня вона отримує жахливі історії українців, яких вдалося звільнити з російського полону. Ворожим солдатам абсолютно невідомі такі речі як людяність та милосердя.

Росіяни викрали волонтера Володимира Хропуна у селі Козаровичі, що на Київщині. Кілька днів його та інших заручників тримали у підвалі фабрики, яка розташована у сусідньому місті Димер. Росіяни утримували приблизно 40 людей на 28 квадратних метрах.

Цього російським нелюдам було мало: вони били полонених прикладами, застосовували проти них електрошокери та практикували інші знущання. Також ворожі солдати проводили жорстокі допити з вимогою розповісти усю відому інформацію про українську армію.

Через тиждень росіяни повезли заручників до Білорусі, а звідти – до однієї з російських в'язниць, де над ними продовжили знущатися. Українців били з будь-якого приводу та змушували виконувати жахливі накази.

Володимир розповів, що нарахував 72 українських полонених, але, опираючись на звуки, які чув, може сказати про більшу кількість викрадених мирних людей. Під час обміну 9 квітня Володимира Храпуна вдалося звільнити.

Обмін полоненими: остання інформація

30 квітня Росія та Україна провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 7 цивільних та 7 військових. Ще днем раніше з полону російських окупантів вдалося звільнити 45 українських громадян. Серед них були 13 офіцерів і 20 солдатів.

Доволі неординарний обмін відбувся у Туреччині. Там пройшов обмін засудженого у США рсоійського льотчика Костянтина Ярошенка на "морського котика" Тревора Ріда, який був засуджений у Росії.

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