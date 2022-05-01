Любов Панченко померла, після того як місяць голодувала в окупованій Бучі. Зеленська наголосила, що лауреатка премії імені Василя Стуса, неймовірно талановита художниця помирає від виснаження у самому серці Європи.

Важливо Померла художниця-шістдесятниця Любов Панченко, яка місяць потерпала під час окупації Бучі

ЇЇ не зламало КДБ за часів комуністичного застою. Однак зламала російська окупація...Чи можна собі уявити подібне?

– написала Зеленська.

Панченко встигла передати свої роботи

Художниця встигла передати свій творчий доробок до Музею шістдесятництва. Це акварелі, ліногравюри, декоративні розписи та картини-колажі з пальтової тканини.

Якою була художниця

Зеленська відзначила, що мисткиня все життя говорила українською мовою, носила довгу косу. Її творчість була пронизана українським колоритом. У часи комуністичного застою це вважалося проявом "буржуазного націоналізму". Влада гальмувала й забороняла таку діяльність, тому у Любові не було персональних виставок і публікацій.

На сайті Українського інституту національної розміщений єдиний альбом творчості художниці. Перша леді зауважила, що, крім неймовірних картин та колажів, там є ескізи одягу з національними мотивами. Кожна деталь майстерно відточена.

Українська культура – незнищенна

Зеленська констатувала, що російська влада століттями прагнула винищити цвіт української інтелігенції. Варто згадати лише лінгвоцит мови, "розстріляне відродження", цензурування всього українського.

Тепер окупанти перейшли до іншої тактики. Коли вони не можуть змусити наших митців замовкнути, застосовують ракети. Проте окупанти не розуміють, що українську культуру знищити неможливо.

Окупанти заморили голодом Любов Панченко

Художниця протягом місяця окупації Бучі голодувала. Потім, 2 квітня, її відвезли до лікарні. Завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська розповіла, що жінку шукали, адже не знали, де вона.

Коли її вже в 5 лікарні переводили з одного відділення в інше, хтось зреагував на запит-пошук на людину. На жаль, Любов не вижила. Голод виснажив її організм.

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