Любовь Панченко умерла после того, как месяц голодала в оккупированной Буче. Зеленская подчеркнула, что лауреат премии имени Василия Стуса, невероятно талантливая художница умирает от истощения в самом сердце Европы.

Важно Умерла художница-шестидесятница Любовь Панченко, которая месяц страдала во время оккупации Бучи

Ее не сломало КГБ во времена коммунистического застоя. Однако сломала российская оккупация... Можно ли представить подобное?

– написала Зеленская.

Панченко успела передать свои работы

Художница успела передать свое творческое наследие в Музей шестидесятничества. Это акварели, линогравюры, декоративные росписи и картины-коллажи из пальто.

Какой была художница

Зеленская отметила, что художница всю жизнь говорила на украинском языке, носила длинную косу. Ее творчество было пронизано украинским колоритом. Во времена коммунистического застоя это числилось проявлением "буржуазного национализма". Власти тормозили и запрещали такую деятельность, поэтому у Любви не было персональных выставок и публикаций.

На сайте Украинского национального института размещен единый альбом творчества художницы. Первая леди заметила, что, кроме невероятных картин и коллажей, есть эскизы одежды с национальными мотивами. Каждая деталь искусно отточена.

Украинская культура – неистребима

Зеленская констатировала, что российские власти веками стремились истребить цвет украинской интеллигенции. Следует упомянуть только лингвоцит языка, "расстрелянное возрождение", цензурирование всего украинского.

Теперь оккупанты перешли к другой тактике. Когда они не могут заставить наших художников умолкнуть, используют ракеты. Однако оккупанты не понимают, что украинскую культуру уничтожить невозможно.

Оккупанты уморили голодом Любовь Панченко

Художница в течение месяца оккупации Бучи голодала. Затем, 2 апреля, ее отвезли в больницу. Заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская рассказала, что женщину искали, ведь не знали, где она.

Когда ее уже в 5 больницы переводили из одного отделения в другое, кто-то среагировал на запрос-поиск человека. К сожалению, Любовь не выжила. Голод истощил его организм.

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