Соответствующую информацию сообщил Бучанский городской глава Анатолий Федорук. Он написал об этом 30 апреля.

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После месяца тяжелой оккупации умерла Любовь Панченко

Наша громада сейчас понесла большую потерю – Буча и вся Украина обеднели на еще один щедрый, неповторимый талант. На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреат премии имени Василия Стуса, художница-модельерка Любовь Панченко,

– написал чиновник.

Также он рассказал несколько фактов о шестидесятнице. В частности:

она из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры;

у всего ее творчества был ярко выраженный украинский колорит, из-за чего художницу преследовали, а ее картины скрывали.

"Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", – рассказал мэр города.

Во время оккупации Бучи шестидесятница голодала

Издание "Украина Молодая" писало, что художница в течение месяца оккупации Бучи голодала. Затем ее эвакуировали и доставили в больницу. Заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская рассказала, что женщину искали, ведь не знали, где она.

"Любовь Михайловну 2 апреля привезли в столичную больницу, но мы еще об этом не знали и искали ее повсюду: нам давали какие-то другие совсем адреса, ходили разные слухи. И только, когда ее уже в этой 5-й больнице переводили из одного отделение в другое наконец-то кто-то среагировал, что лежит же запрос-поиск на человека", – рассказала Лодзинская.

Тогда заведующая объясняла, что шестидесятницу несколько раз переводили, а затем пытались решить вопрос дальнейшего пребывания. Ведь тогда у художницы было необходимое разрешение.

Коротко о жизни и деятельности Любови Панченко

Источник: "Википедия"

Любовь Панченко родилась в селе Яблонька, ныне – Буча Киевской области.

В 50-х годах женщина закончила учебу в Киевском училище прикладного искусства по специальности вышивание. Позже – вечернее отделение факультета графики Украинского полиграфического института имени Ивана Федорова.

После этого посещала культурный центр ранних шестидесятников Клуб творческой молодежи "Современник".

Панченко также работала модельером. Кроме того, она создавала серии акварелей, модели одежды, образцы вышивок, графические заставки к книгам, живописные холсты.

Все наработки Любовь Панченко передала в Музей шестидесятничества в Киеве.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшей Любови Панченко.