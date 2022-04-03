Он известен во Львове не только благодаря творчеству. Ведь также основал проект "Дух Нации" и создал бренд одежды – "Gwear". Без отца и мужа остались две его дочери и жена. Об этом сообщает 24 канал.

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Сразу встал на защиту Украины

В первый день вторжения российских оккупантов, 24 февраля, Юрий думал не о себе, а о судьбе страны. Он сразу вступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В этот день он записал короткое видео возле Сыховского военкомата.



24 бригада ждет нового солдата. Буду рад видеть вас бок о бок кроша кацапскую мразь,

– сказал тогда Руф.

Юрий Руф до и после начала полномасштабной войны / Фото из соцсетей

А уже 3 марта состоялся его первое в жизни бой. Он также писал, что его бригада стоит в Попасной в Луганской области, где "крошит сепарскую и русскую мразь". К сожалению, там и оборвалась жизнь Мужчины. Вероятно, это произошло во время вражеских обстрелов, о которых в этот день сообщала ГСЧС.

Юрий опубликовал свое последнее сообщение 13 марта – стихотворение с фронта:

Вся редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье Юрия Руфа. Мы благодарим за героизм в борьбе и преданность Украине. Вечная и светлая память Герою!

С мужчиной в одной бригаде служил оператор 24 канала Юрий Олейник. Он также пошел воевать в первый день вторжения и погиб в бою на Луганщине. Церемония прощания с ним прошла 31 марта.

Юрий Олейник и Юрий Руф со своими побратимами / Фото 24 канала, Валентины Полищук