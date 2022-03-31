Пришли родные, друзья, коллеги и товарищи по службе. Люди несли цветы и встречали погибшего на коленях.

Важно Оператор 24 канала Юрий Олийнык погиб в бою в Луганской области

Как прощались с Юрием Олийныком

Прощались с Героем в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Выразить почтение пришло немало людей, прилегающая улочка была заполнена. Никто не мог сдержать эмоций и слез.



Прощание с Юрием Олийныком / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Юрий пошел на войну второй раз. Впервые воевал в 2014 году на Донбассе. Как только началась полномасштабная война, 24 февраля, Юрий ни минуты не колебался. Он сразу заявил, что пойдет на фронт. В первый день появился в военкомате и отправился в бригаду, с которой был в 2014 году.



Церемония прощания / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Юрий работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24". Коллеги отмечают, что он обладал незаурядным талантом.



Прощание с Героем / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вся редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье Юрия Олийныка. Мы благодарим за героическую борьбу за Украину. Вечная и светлая память Герою!

Прощание с Юрием Олийныком / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Оператор 24 канала Юрий Олийнык погиб в бою на Луганщине: