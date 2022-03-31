Прийшли рідні, друзі, колеги та товариші за службою. Люди несли квіти та зустрічали загиблого на колінах.

Важливо Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині

Як прощались із Юрієм Олійником

Прощались із Героєм у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Висловити шану прийшло чимало людей, прилегла вуличка була заповнена. Ніхто не міг стримати емоцій та сліз.



Прощання з Юрієм Олійником / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Юрій пішов на війну вдруге. Вперше воював у 2014 році на Донбасі. Як тільки почалася повномасштабна війна, 24 лютого, Юрій ні хвилини не вагався. Він одразу заявив, що піде на фронт. У перший день з'явився у військкоматі та відправився до бригади, з якою був у 2014 році.



Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Юрій працював над проєктами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проєкту "Інтерв‘ю 24". Колеги наголошують, що він мав неабиякий талант.



Прощання із Героєм / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вся редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині Юрія Олійника. Ми дякуємо за героїчну боротьбу за Україну. Вічна та світла пам'ять Герою!

Прощання з Юрієм Олійником / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині: