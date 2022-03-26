Про смерть Юрія Олійника стало відомо 24 каналу. Наш колега загинув 23 березня на Луганщині.

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Юрій Олійник пішов на війну вдруге. Вперше воював у 2014 році, коли Росія окупувала Донбас.

Як тільки почалася повномасштабна війна РФ проти України 24 лютого, Юрій одразу заявив, що піде на фронт і в перший же день з'явився у військкоматі.



Юрій Олійник працював оператором 24 каналу

Колеги розповідають, що Юрій зізнався, що їде на війну і зі всіма попрощався. Він одразу відправився до своєї бригади, з якою воював ще у 2014 році.

Зазначимо, що Юрій Олійник був дуже талановитим. Він працював над проєктами "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя", а також над створенням проєкту "Інтерв‘ю24", зокрема знімав інтерв‘ю з ВІЛ-позитивною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.

А ще Юрій був дуже талановитим фотографом.

Дивіться неймовірні фото, які зробив оператор 24 каналу Юрій Олійник:



Висловлюємо щирі співчуття родині Юрія Олійника від всіх працівників 24 каналу та дякуємо за героїчну боротьбу за Україну. Вічна світла пам'ять нашому колезі та другу.

До слова, вже понад місяць українські захисники героїчно борються за незалежність нашої країни проти російських окупантів. Бійці ЗСУ, тероборони, Нацгвардії, поліції, медики, рятувальники, волонтери та звичайні українці гідно дають відсіч ворогу на всіх фронтах. Про основні події війни – читайте у хронології.

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