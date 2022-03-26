О смерти Юрия Олейника стало известно 24 каналу. Наш коллега погиб 23 марта на Луганщине.

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Отметим, что Юрий Олейник пошел на войну во второй раз. Впервые воевал в 2014 году, когда Россия оккупировала Донбасс.

Как только началась полномасштабная война РФ против Украины 24 февраля, Юрий сразу заявил, что уйдет на фронт и в первый же день появился в военкомате.



Юрий Олейник работал оператором 24 канала

Коллеги рассказывают, что Юрий признался, что едет на войну и со всеми попрощался. Он сразу отправился в свою 24-ую бригаду, с которой воевал еще в 2014 году.

Выражаем искренние соболезнования семье Юрия Олейника от всех работников 24 канала и благодарим за героическую борьбу за Украину. Вечная светлая память нашему коллеге и другу.

К слову, уже больше месяца украинские защитники героически борются за независимость нашей страны против российских оккупантов. Бойцы ВСУ, терробороны, Нацгвардии, полиции, медики, спасатели, волонтеры и обычные украинцы достойно дают отпор врагу на всех фронтах. Об основных событиях войны – читайте в хронологии.

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