Хлопець – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. У Мінветеранів прочав працювати восени 2021 року.

Важливо Внаслідок російського вторгнення вже загинули 136 українських дітей

Найталановитіші відео, меми та дописи – це все справа рук нашого Дениса. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не всидів на місці, і знову став на захист країни, знову став Шкіпером. По-іншому просто не міг,

– йдеться у повідомленні.

Загибель "Шкіпера" у своєму твіттері підтвердив і засновник батальйону "Азов" та лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

Він загинув, виконуючи бойовий обов’язок. Він був мужнім Воїном, і загинув не дарма,

– сказали побратими Дениса.

У бійця залишився маленький син.

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