В Офісі генпрокурора розповіли, що найбільше поранених дітей – на Київщині. Там відомо про 64 постраждалих.

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У яких областях постраждали діти

У Харківській – 44 дитини.

У Донецькій – 50 дітей.

У Чернігівській – 38 дітей.

У Миколаївській – 28 дітей.

У Луганській – 25 дітей.

У Запорізькій – 17 дітей.

У Херсонській – 20 дітей.

У Житомирській – 15 дітей.

У Сумській – 14 дітей.

Також у самому Києві постраждали 16 дітей.

Окупанти знищують освітні заклади

Російські окупанти продовжують з нелюдським цинізмом обстрілювати та бомбардувати українські населені пункти. Внаслідок цього пошкодження отримали 570 закладів освіти. З них 73 – повністю зруйновані.

Найгіршою залишається ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях.

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