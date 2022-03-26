В Офисе генпрокурора рассказали, что больше всего раненых детей – в Киевской области. Там известно о 64 пострадавших.

Заметьте Самый страшный файл в моей жизни, – Кравчук о данных убитых украинских детей

В каких областях пострадали дети

В Харьковской – 44 ребенка.

В Донецкой – 50 детей.

В Черниговской – 38 детей.

В Николаевской – 28 детей.

В Луганской – 25 детей.

В Запорожской – 17 детей.

В Херсонской – 20 детей.

В Житомирской – 15 детей.

В Сумской – 14 детей.

Также в самом Киеве пострадали 16 детей.

Оккупанты уничтожают образовательные учреждения

Российские оккупанты продолжают с нечеловеческим цинизмом обстреливать и бомбить украинские населенные пункты. В результате повреждения получили 570 учреждений образования. Из них 73 – полностью разрушены.

Наихудшей ситуация остается в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях.

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