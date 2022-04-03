Він відомий у Львові не лише завдяки творчості. Адже також заснував проєкт "Дух Нації" і створив бренд одягу – "Ґwear". Без батька та чоловіка залишилися дві його донечки та дружина. Про це повідомляє 24 канал.

Інша втрата Зупинив ворога ціною власного життя: історія командира групи прикордонників Івана Волочія

Одразу став на захист України

У перший день вторгнення російських окупантів, 24 лютого, Юрій думав не про себе, а про долю країни. Він одразу вступив до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ. У цей день він записав коротке відео біля Сихівського військкомату.



24 бригада чекає нового солдата. Буду радий бачити вас пліч-о-пліч крошачи кацапську мразь,

– сказав тоді Руф.

Юрій Руф до та після початку повномасштабної війни / Фото із соцмереж

А вже 3 березня відбувся його перший у житті бій. Він також писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині, де "кришить сєпарську і руску мерзоту". На жаль, там і обірвалося життя Чоловіка. Ймовірно, це сталося під час ворожих обстрілів, про які в цей день повідомляла ДСНС.

Юрій опублікував свій останній допис 13 березня – вірш із фронту:

Вся редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині Юрія Руфа. Ми дякуємо за героїзм у боротьбі та відданість Україні. Вічна та світла пам'ять Герою!

Із чоловіком в одній бригаді служив оператор 24 каналу Юрій Олійник. Він також пішов воювати в перший день вторгнення та загинув у бою на Луганщині. Церемонія прощання із ним відбулася 31 березня.



Юрій Олійник і Юрій Руф зі своїми побратимами / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук