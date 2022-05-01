Відповідну інформацію повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Він написав про це 30 квітня.

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Після місяця важкої окупації померла Любов Панченко

Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. На 85-му році життя відійшла у вічність почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка Любов Панченко,

– написав посадовець.

Також він розповів декілька фактів про шістдесятницю. Зокрема:

вона з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури;

вся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що художницю переслідували, а її картини приховували.

"Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", – розповів мер міста.

Під час окупації Бучі шістдесятниця голодувала

Видання "Україна Молода" писало, що художниця протягом місяця окупації Бучі голодувала. Згодом її евакуювали й доправили до лікарні. Завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська розповіла, що жінку шукали, адже не знали, де вона.

"Любов Михайлівну 2 квітня привезли в столичну лікарню, але ми ще про це не знали й шукали її по всіх усюдах: нам давали якісь інші зовсім адреси, ходили різні чутки. І лише, коли її вже в цій 5-й лікарні переводили з одного відділення в інше нарешті хтось зреагував, що ж лежить запит-пошук на людину", – розповіла Лодзинська.

Тоді завідувачка пояснювала, що шістдесятницю кілька разів переводили, а потім намагались вирішити питання щодо подальшого перебування. Адже тоді в художниці був необхідний дозвіл.

Коротко про життя та діяльність Любові Панченко

Джерело: "Вікіпедія"

Любов Панченко народилась у селі Яблунька, що нині – Буча Київської області.

У 50-х роках жінка закінчила навчання у Київському училищі прикладного мистецтва за спеціальністю вишивання. Згодом – вечірнє відділення факультету графіки Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова.

Після цього відвідувала культурний осередок осередок ранніх шістдесятників Клуб творчої молоді "Сучасник".

Панченко працювала також модельєром. Окрім того, вона створювала серії акварелей, моделі одягу, зразки вишивок, графічні заставки до книжок, живописні полотна.

Увесь доробок Любов Панченко передала у Музей шістдесятництва у Києві.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблої Любові Панченко.