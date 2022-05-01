Каховська міська територіальна громада повідомляє про викрадення депутата Протоковило Ігоря Анатолійовича, 1989 року народження.

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На Херсонщині викрал и місцевого депутата

Російські військові вивезли чоловіка з власного будинку у Новій Каховці ще 19 квітня 2022 року. Чоловік є депутатом Новокаховської міської ради та обіймає посаду очільника дачного селища. Місце перебування чоловіка наразі невідоме.

До теми! У Каховській міській територіальній громаді заявили, що вони будуть публікувати дані про злочини окупаційної влади стосовно місцевих жителів. Це рішення було ухвалено на підставі звернень жителів сусідніх громад та територій.

На жаль, це не перше повідомлення про викрадення окупантами українців. При чому вони використовують майже ідентичні сценарії:

30 квітня повідомили про викрадення старости села Зміївки. Це Херсонська область. Російські військові забрали невідомо куди Миколу Курівчака.

Загарбники викрали у Каховці директора однієї із місцевих шкіл Віктора Пендальчука. Чоловіка забрали із власного дому.

Чоловіка забрали із власного дому. 21 квітня стало відомо про викрадення депутата Олександрівської територіальної громади Мелітопольського району.

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