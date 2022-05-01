Каховское городское территориальное общество сообщает о похищении депутата Протоковила Игоря Анатольевича, 1989 года рождения.

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В Херсонской области похитил и местного депутата

Российские военные вывезли мужчину из собственного дома в Новой Каховке еще 19 апреля 2022 года. Мужчина является депутатом Новокаховского городского совета и занимает должность руководителя дачного поселка. Местонахождение мужчины пока неизвестно.

К теме! В Каховской городской территориальной общине заявили, что они будут публиковать данные о преступлениях оккупационных властей в отношении местных жителей. Это решение было принято на основании обращений жителей соседних общин и территорий.

К сожалению, это не первое сообщение о похищении оккупантами украинцев. Причем они используют почти идентичные сценарии:

30 апреля сообщили о похищении старосты села Змиевки. Это Херсонская область. Российские военные забрали неизвестно куда Николая Куривчака.

Захватчики похитили в Каховке директора одной из местных школ Виктора Пендальчука. Мужчину забрали из собственного дома.

Мужчину забрали из собственного дома. 21 апреля стало известно о похищении депутата Александровской территориальной общины Мелитопольского района.

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