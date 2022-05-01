По его словам, под завалами по разным оценкам остаются около 1500 гражданских людей. Об этом рассказал советник министра внутренних дел в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Кроме того, Вадим Денисенко отметил, что оценки очень отличаются, ведь начинаются от 1500 до 2 тысяч человек.

Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя – это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми – отпускать, не отпускать и так далее,

– объяснил Вадим Денисенко.

Он отметил, что Украина поднимает этот вопрос на всех уровнях и всех переговорных площадках, где это только возможно.

Вадим Денисенко напомнил, что премьер-министр Турции лично говорил Путину, что готов завезти корабли в Мариуполь и забрать гражданских людей.

"К сожалению, это вопрос, который лично контролирует Путин. Эти люди – это заложники Владимира Путина", – сообщил Вадим Денисенко.

Известные последние новости по ситуации в Мариуполе

Известно, что Мариуполь до сих пор находится в осаде российских оккупантов. В городе остаются люди, нуждающиеся в воде, пище, тепле. Они находятся под постоянными обстрелами врага.

С "Азовстали" впервые удалось вывезти гражданских людей 30 апреля 2022 года. В частности, 20 гражданских людей Мариуполя отправились в Запорожье.

За последние два месяца российская армия убила вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за два года оккупации Мариуполя в период Второй мировой войны. А также незаконно вывезли столько же мариупольцев, столько и гитлеровские войска за 2 года оккупации.

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