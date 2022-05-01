Несмотря на то, что в Мариуполе уже почти не осталось целых построек, оккупанты продолжают стирать город с лица земли. Они используют все, что имеют – авиацию, артиллерию, танки и т.д.

Заметьте Разведка обнародовала список оккупантов, которые терроризируют людей в Запорожье и в Мариуполе.

Захватчики в упор обстреливают жилые дома

Бойцы полка "Азов", которые героически защищающие Мариуполь от российских оккупантов, опубликовали видео очередных зверств врагов.

На этом видео – наглядная демонстрация почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города,

– заметили защитники.

На видео видно, как российский танк в упор обстреливает многоэтажку, в которой уже и без того выбиты все окна в результате предварительных артиллерийских или авиационных обстрелов. Вероятно, оккупанты делают это для того, чтобы убить людей, которые могут находиться на нижних этажах.

Смотрите видео, как оккупанты вплотную обстреливают дом в Мариуполе:

Важно Вышел фильм о жителях Мариуполя, пытавшихся выжить: "Их судьба неизвестна"

Ситуация в Мариуполе: коротко

Стоит посмотреть – из Азовстали эвакуировали 20 гражданских