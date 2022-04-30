Всю ночь по "Азовстали" била вражеская артиллерия. Возникли новые завалы и разрушения. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина".

Важно Из-под завалов "Азовстали" достают женщин и детей, есть надежда, что их также эвакуируют

Из "Азовстали" эвакуируют гражданских и раненых

Паламар рассказал, что приезда эвакуационной колонны ждали с 06:00. Она приехала в 18.25.

По состоянию на 19.40 из-под завалов вышли 20 гражданских. Это женщины и дети. Они должны отправиться в направлении Запорожья.

Украинские военные дальше извлекают из-под завалов гражданских. "Калина" надеется, что этот процесс продолжится и удастся эвакуировать всех мирных людей.