Накануне из окруженного и атакованного врагом предприятия были эвакуированы 20 гражданских. Вскоре они должны попасть в Запорожье. Об этом вечером 30 апреля сообщили в полку "Азов".
Детальнее 20 гражданских из "Азовстали" удалось эвакуировать: они должны попасть в Запорожье
Людей достают тросами
Детальнее о ситуации рассказал заместителя командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара. Он отметил, что все эвакуированные тоже были под завалами.
Сейчас проводится специальная спасательная операция силами служащих полка "Азов". Мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Надеемся, что этот процесс будет продолжен,
– доложил командир.
Он добавил, что среди тех, кого достают – женщины, дети и пожилые люди. Однако пока не сообщили, сколько гражданских уже удалось спасти.