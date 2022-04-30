Накануне из окруженного и атакованного врагом предприятия были эвакуированы 20 гражданских. Вскоре они должны попасть в Запорожье. Об этом вечером 30 апреля сообщили в полку "Азов".

Детальнее 20 гражданских из "Азовстали" удалось эвакуировать: они должны попасть в Запорожье

Людей достают тросами

Детальнее о ситуации рассказал заместителя командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара. Он отметил, что все эвакуированные тоже были под завалами.

Сейчас проводится специальная спасательная операция силами служащих полка "Азов". Мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Надеемся, что этот процесс будет продолжен,

– доложил командир.