Кроме того, там часто есть проблемы с едой. Об этом в интервью 24 каналу рассказала Валерия с позывным Нава, являющейся бойцом "Азова" и сейчас в окружении вместе с побратимами.

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Наименьшие ранения могут быть критическими

По словам защитницы, сейчас ситуация на окруженном предприятии очень тяжелая. Медики там продолжают работать практически круглые сутки. В то же время ощущается ужасный недостаток даже обезболивающих препаратов для наркоза. Особую опасность для жизни представляет то, что осталось мало антибиотиков.

Сейчас даже малейшее ранение воина может привести к трагедии. Есть ведь большой риск получить сепсис, перитонит, гангрену.

Не хватает продуктов питания для людей. Для наших раненых воинов нет воды. Фактически толком их нечем кормить нормально,

– сказала боец "Азова".

Она добавила, что наших военных привозят в полевой госпиталь с оторванными конечностями, осколочными ранениями и огнестрельными ранениями. Однако оказать им помощь в таких условиях крайне затруднительно.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Оккупанты осаждали Мариуполь еще в начале марта. Они долго не могли взять город, поэтому просто начали активные обстрелы и бомбежки.

Впоследствии украинские защитники отошли к предприятию "Азовсталь". Там они заняли оборону, которая уже давно превратилась в проявление невероятного героизма.

Русские бросили невероятное количество войск, чтобы вытеснить оттуда воинов. Однако это безрезультатно даже несмотря на постоянные бомбардировки завода.

Не раз уже говорилось о возможном использовании врагом химического оружия. К этому даже призвал один из главарей донецкой квазиреспублики.

В то же время в хранилищах предприятия находятся многие гражданские. В их числе женщины, дети и даже младенцы.

Украина не может разблокировать Мариуполь военным путем. Поэтому критическая ситуация только обостряется.

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