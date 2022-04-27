Окрім цього, там часто є проблеми з їжею. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла Валерія з позивним Нава, яка є бійцем "Азову" та зараз в оточенні разом із побратимами.
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Найменші поранення можуть бути критичними
За словами захисниці, зараз ситуація на оточеному підприємстві дуже важка. Медики там продовжують працювати практично цілодобово. Водночас відчувається жахлива нестача навіть знеболювальних і препаратів для наркозу. Особливої небезпеки життю становить те, що залишилося мало антибіотиків.
Зараз навіть найменше поранення воїна може призвести до трагедії. Адже є великий ризик отримати сепсис, перитоніт, гангрену.
Не вистачає продуктів харчування для людей. Для наших поранених воїнів немає води. Фактично толком їх нічим годувати нормально,
– сказала боєць "Азову".
Вона додала, що наших військових привозять у польовий шпиталь з відірваними кінцівками, осколковими пораненнями та вогнепальними пораненнями. Проте надати їм допомогу в таких умовах вкрай важко.
Що зараз відбувається в Маріуполі
- Окупанти взяли Маріуполь в облогу ще на початку березня. Вони довго не могли захопити місто, тому просто почали активні обстріли та бомбардування.
- Згодом українські захисники відійшли до підприємства "Азовсталь". Там вони зайняли оборону, яка вже давно перетворилася на прояв неймовірного героїзму.
- Росіяни кинули неймовірну кількість військ, щоб витіснити звідти воїнів. Проте це безрезультатно навіть попри постійні бомбардування заводу.
- Не раз вже мовилося про ймовірне використання ворогом хімічної зброї. До цього навіть закликав один із ватажків донецької квазіреспубліки.
- Водночас у сховищах підприємства перебувають багато цивільних. Серед них жінки, діти й навіть немовлята.
- Наразі Україна не може розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Тому критична ситуація лише загострюється.
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