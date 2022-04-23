Во время интервью Владимира Зеленского в киевском метро он заявил, что Украина не может деблокировать оккупированный Мариуполь военным путем.

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Гарант объяснил, что Украина имеет моральное право деблокировать любой украинский город и надеется, что так скоро и будет. Но относительно Мариуполя Зеленский категоричен – страна не готова к деблокированию города.

Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военной разблокировке мы не готовы. И, кстати, ребята, которые сейчас защищают эту часть мариуполя, "Азовсталь", лидеры, командиры – это прекрасно понимают. Это реальность,

– сказал Зеленский.

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