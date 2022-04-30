Цілу ніч по "Азовсталі" працювала ворожа артилерія. Виникли нові завали та руйнування. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина".
Важливо З-під завалів "Азовсталі" дістають жінок і дітей, є надія, що їх також евакуюють
З "Азовсталі" евакуюють цивільних та поранених
Станом на 19:40 з-під завалів вийшли 20 цивільних. Це жінки та діти. Вони мають вирушити в напрямку Запоріжжя.
Українські військові далі дістають з-під завалів цивільних. "Калина" сподівається, що цей процес продовжиться та вдасться евакуювати всіх мирних людей.
Яка ситуація з пораненими
Паламар наголосив, що поранені потребують невідкладної медичної допомоги.
Невідомо, чому їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо евакуацію на підконтрольну Україні територію,
– зазначив "Калина".
"Азовці" просять забезпечити виїзд не тільки для цивільних, а й для поранених бійців.