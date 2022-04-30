Цілу ніч по "Азовсталі" працювала ворожа артилерія. Виникли нові завали та руйнування. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина".

Важливо З-під завалів "Азовсталі" дістають жінок і дітей, є надія, що їх також евакуюють

З "Азовсталі" евакуюють цивільних та поранених

Паламар розповів, що на приїзд евакуаційної колони чекали з 06:00. Вона приїхала о 18:25.

Станом на 19:40 з-під завалів вийшли 20 цивільних. Це жінки та діти. Вони мають вирушити в напрямку Запоріжжя.

Українські військові далі дістають з-під завалів цивільних. "Калина" сподівається, що цей процес продовжиться та вдасться евакуювати всіх мирних людей.

Яка ситуація з пораненими

Паламар наголосив, що поранені потребують невідкладної медичної допомоги.

Невідомо, чому їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо евакуацію на підконтрольну Україні територію,

– зазначив "Калина".

"Азовці" просять забезпечити виїзд не тільки для цивільних, а й для поранених бійців.