Директор школы, 45-летний Виктор Пендальчук был похищен 30 апреля. В комментариях местные жители отмечают – педагог отказался сотрудничать с оккупантами.
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Где находится педагог – неизвестно
В Каховской общине заявили, что место нахождения Виктора Пендальчука сейчас неизвестно.
Сегодня, 30 апреля, из своего дома военными России был похищен каховчанин учитель, директор школы Пендальчук Виктор Михаилович. В настоящее время местонахождение Виктора Пендальчука неизвестно,
– сообщили в общине.
Оккупация Каховки: главное
- Каховка, как и большинство населённых пунктов Херсонской области, к сожалению, временно находится под российской оккупацией.
- Местные жители еженедельно выходили на митинги против захватчиков, однако один из них был разогнан силой.
- Мэр Каховки Владимир Коваленко из-за оккупации уехал из города.
- С 1 мая в Каховском районе оккупанты хотят ввести в обращение рубли.
- Оккупанты часто похищают местных жителей. Кроме того, захватчики ищут ветеранов АТО и ООС. Больше о жизни в оккупированной Каховке читайте здесь.
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