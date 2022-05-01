Перед этим оккупанты проводили обыски по всей деревне. Об этом 30 апреля сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко.

Важно Россияне похитили британских волонтеров на блокпосте возле Запорожья, – СМИ

Оккупанты похитили старосту из Херсона

Сегодня (говорится о 30 апреля – 24 канал) орками был похищен староста Змиевки Николай Куривчак,
– говорится в сообщении.


Оккупанты незаконно удерживают старосту села в Херсонской области / Фото Игоря Иосипенко

Кстати, украинское село в 120 км от Братиславы. Ранее оккупанты похищали самого мэра Берислава, однако отпустили и

Коротко о ситуации в Херсонской области

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