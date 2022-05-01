Перед тим окупанти проводили обшуки по всьому селу. Про це 30 квітня повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

Важливо Росіяни викрали британських волонтерів на блокпості біля Запоріжжя, – ЗМІ

Окупанти викрали старосту з Херсонщини

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака,
– мовиться у повідомленні.


Окупанти незаконно утримують старосту села на Херсонщині / Фото Ігоря Йосипенка

До речі, українське село за 120 км від Братислави. Раніше окупанти викрадали самого мера Берислава, проте відпустили і

Коротко про ситуацію на Херсонщині

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