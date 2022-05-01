Перед тим окупанти проводили обшуки по всьому селу. Про це 30 квітня повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.
Важливо Росіяни викрали британських волонтерів на блокпості біля Запоріжжя, – ЗМІ
Окупанти викрали старосту з Херсонщини
Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти незаконно утримують старосту села на Херсонщині / Фото Ігоря Йосипенка
До речі, українське село за 120 км від Братислави. Раніше окупанти викрадали самого мера Берислава, проте відпустили і
Коротко про ситуацію на Херсонщині
- 30 квітня вороги над адміністративною будівлею Корабельної райради у Херсоні підняли прапор Росії. Це трапилося 30 квітня приблизно об 11:00, проте виконавчий комітет Корабельної районної ради у місті Херсоні працюватиме дистанційно.
- 30 квітня у Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів. Без зв'язку залишився Херсон, Каховський район, Новотроїцька та Чаплинська громади.
- 1 травня вороги планують ввести на територію Каховки російські рублі. Однак розраховуватися дозволять і українською гривнею. Підприємці показуватимуть дві ціни.
Дивіться також – окупанти захопили міськраду Херсона: відео