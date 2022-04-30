Украинские мобильные операторы не работают

Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне подтвердил, что это не аварийное отключение.

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Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах. Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил Суспильному, что это, к сожалению, не авария,

– говорится в сообщении.

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Российские оккупанты намерены провести референдум в Херсоне. Впрочем, россияне встретились с общественным сопротивлением. Найди людей, которые поддерживали бы россиян – не могут, а потому вздумали собрать "массовку".

Среди местного населения россияне продолжают распространять дезинформацию: пытаются убедить жителей Херсонщины, что ее "невозможно" будет вернуть под контроль Украины. Все это для того, чтобы посеять панику и подтолкнуть людей к участию в референдуме.

Кроме того, россияне пытаются ввести на территории временно оккупированной Херсонской области российскую валюту. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у рубля нет никаких шансов прижиться. Местное население оказывает героическое сопротивление русским захватчикам.

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