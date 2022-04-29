Для России это классическая формула, – Данилов.

Такое убеждение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что для России это классическая формула, ведь после захвата территории они стремятся поменять банковскую систему.

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Насколько это приживется на Херсонщине, я сказать точно вам могу – не приживется,

– убежден Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в течение определенного времени российские оккупанты могут пробовать запустить свою псевдовалюту. Но, как заявил Данилов, учитывая то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все остальные украинцы, это на короткий промежуток времени.

Вообще возможности захватить нашу страну в Российской Федерации нет,

– резюмировал он.

Россия вводит рубли на оккупированной Херсонщине

Российские войска 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Оккупанты провели специальное "заседание", на котором представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

С 1 мая оккупационные власти временно оккупированной части Херсонщины планируют "переходить в рублевую зону" . По их словам, "переходный период займет до 4 месяцев".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что так называемый переход на рубли – акт аннексии со стороны России .

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