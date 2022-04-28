Об этом рассказал Юрий Соболевский – первый заместитель председателя Херсонского облсовета. По его словам, оккупанты просто не могут найти "массовку", чтобы показать так называемый "референдум".

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"Референдум" могут снимать в Крыму, – Соболевский

Как рассказал вице-глава Херсонского облсовета, у российских захватчиков нет поддержки ни от населения, ни от местного самоуправления. Именно поэтому они не смогут сделать даже что-нибудь похожее на референдум.

Мол, нужно открытие участков, подготовка списков избирателей, то есть очень большая работа, которую они организационно не могут проделать на Херсонщине.

Шоу – возможно. Я не удивлюсь, если они будут снимать это шоу в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблема, потому что нужно значительное количество людей. У них нет этого,

– отметил Соболевский.

Он также добавил, что проблемы не только с проведением "референдума", но и анонсированным введением рублей. Конечно, россияне очень этого хотят, но у них получается провал на провале за все, что они берутся.

"Учитывая то, как ведут себя эти люди, я считаю, что большинство из рублей они украдут еще до того, как доставят в Херсонскую область", – предположил заместитель руководителя Херсонского облсовета.

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