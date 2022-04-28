Про це розповів Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської облради. За його словами, окупанти просто не можуть знайти "масовку", щоб показати так званий "референдум".

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"Референдум" можуть знімати в Криму, – Соболевський

Як розповів віцеочільник Херсонської облради у російських загарбників немає підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Саме тому вони не зможуть зробити навіть щось схоже на референдум.

Мовляв, потрібне відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не можуть зробити на Херсонщині.

Шоу – можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу зніматимуть у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього,

– зазначив Соболевський.

Він також додав, що проблеми не лише з проведенням "референдуму", але й анонсованим запровадженням рублів. Звісно, росіяни дуже цього хочуть, але у них виходить провал на провалі за все, що вони беруться.

"Враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість із тих рублів, вони вкрадуть ще до того, як доставлять у Херсонську область", – припустив заступник керівника Херсонської облради.

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