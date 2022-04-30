Как сообщила председатель райсовета Наталья Черненькая, исполнительный комитет Корабельного районного совета в городе Херсоне будет работать дистанционно.
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Несмотря на сопротивление горожан, оккупанты развешивают свою символику.
Сегодня, в 11.00, российские оккупанты сняли флаг над админзданием Корабельного исполкома, который находится на улице Суворова, 29,
– написала Черненькая.
Чтобы обеспечить соцзащиту жителям и внутриперемещенным лицам, круглосуточно будет работать горячая линия Корабельного района. Глава райсовета добавляет, что для получения консультаций можно обратиться по телефону +38 (050) 875 11 41 или +38 (050) 533 72 91.
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