Флаг Украины добрался до Москвы

Желто-голубой флаг Украины подняли над управлением района Хорошово-Мневники. Об этом сообщают российские СМИ.

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Очевидцы рассказали, что символ украинского государства появился на крыше админздания еще 9 апреля. Украинское знамя пробыло на крыше все утро.

Украинский флаг в Москве / Фото росСМИ

После этого чиновники управления сняли украинское знамя.

Это было утром. Там уже все проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все нормально,

– сказал один из сотрудников администрации.

Украинский флаг в Москве / Фото росСМИ

Хорошево-Мневники – район в административном округе Москвы и одноименное внутригородское муниципальное образование.

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