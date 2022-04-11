Прапор України добрався до Москви

Жовто-блакитний прапор України підняли над управою району Хорошово-Мньовники. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Очевидці розповіли, що символ української держави з'явився на даху адмінбудівлі ще 9-го квітня. Український прапор пробув на даху увесь ранок.



Український прапор у Москві / Фото росЗМІ

Після цього чиновники управи зняли український стяг.

Це було вранці. Там уже всі перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все нормально,

– сказав один зі співробітників адміністрації.



Український прапор у Москві / Фото росЗМІ

Хорошово-Мньовники – район в адміністративному окрузі Москви та однойменне внутрішньоміське муніципальне утворення.

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