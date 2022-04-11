А самі прапорці роздали напередодні у самому російському посольстві. Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Кіпру Ольга Рицар.

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Прапори ж повикидали самі учасники так званого автопробігу, який відбувся на підтримку Росії. Вона зауважила, що акції на підтримку країни-агресорки та на підтримку України – дуже відрізняються за чисельністю.

Ця ситуація виглядає дуже жалюгідно. Максимум кілька десятків російських маргіналів. Ми знаємо, що ці мітинги – проплачені, їх організовують компанії, яких фінансує посольство РФ,

– розповіла Рицар.

Ба більше, окрім російських прапорів видають ще й наліпки на машину, щоб обов'язково заклеїти номера. Роздруковані заздалегідь банери також як "за методичкою" роздають так званим протестувальникам.

Мітинги невдовзі припиняться

За участь у такій акції проросійським людям платять приблизно по 15 – 20 євро. Зазвичай вони тривають кілька годин.

Ми всі бачимо, що ці акції закінчуються прапорами на смітниках. Так виглядають усі смітники біля посольства,

– розповіла журналістка.

Вона також додала, що є надія, що подібних мітингів невдовзі не буде. І неофіційна інформація про те, що Кіпр невдовзі видворятиме російських дипломатів і консулів. Тож відповідно фінансування цих акцій не буде, як і самих охочих безкоштовно брати в них участь.



Російський триколор у смітнику / Фото з інстаграму журналістки