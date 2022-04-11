Сайт 24 каналу представить вам кількох відомих путінських псевдоекспертів і розкаже, як вони поширювали фейки та маніпулювали в інтересах Росії.

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Тулсі Габбард: як ветеран війни стала пропагандисткою

Знайомтеся: Тулсі Габбард (США) – політикиня, член Демократичної партії. Майор Національної гвардії, ветеран Іракської війни.

Американські офіцери-ветерани часто досягали високих вершин в політиці. Згадаємо хоча б легендарного сенатора Джона Маккейна. Можливо, могла б злетіти і Габбард. Проте…

Після завершення військової кар’єри Тулсі рвонула в політику і швидко набрала чималої популярності. Але в середині 2010-х вона несподівано стала на крихку кригу – почала активно критикували участь США у війнах, які називала не інакше як "війнами за зміну режиму". Звісно, поява пацифістських настроїв у колишньої військової – цілком нормальне явище. Але як з ними можна "пов’язати" зустріч Габбард (у січні-2017) з одним із найлютіших диктаторів світу – президентом Сиріїї Башаром Асадом? Де логіка?! При цьому "антивоєнні заклики" Тулсі одразу поширювали провідні кремлівські медіа, а згодом вона особисто почала давати їм коментарі.



Насправді Росія "відкрила" Габбард ще задовго до 2020 року / Скріншот

Тож не дивно, що Габбард звинували у таємних зв’язках з Москвою. Прямих доказів не було, але як вам такий цікавий момент: Дональд Трамп, який неодноразово висловлював симпатії путіну, після перемоги на президентських виборах зустрічався з Габбард. Деякі медіа стверджували, що він розглядав амбітну політикиню як претендентку на високий пост у Пентагоні чи Держдепі, але після особистого спілкування передумав через її надто проросійські погляди.

Антиукраїнською дифамація

Про симпатії Габбард до Росії може говорити також той факт, що вона має ну дуже активну антиукраїнську позиції та ще й іноді робить закиди на адресу Польщі.

25 квітня 2018 року Габбард разом із групою конгресменів виступила зі звинуваченнями на адресу України і Польщі в антисемітизмі – буцімто ці держави та їхні уряди "возвеличують нацистів" і "заперечують Голокост". Цей випад був настільки грубим і безпідставним, що Асоціація єврейських громадських організацій та общин України (ВААД) навіть змушена була зробити спеціальний реліз, аби спростувати звинувачення Габбард і компанії та назвати їхню заяву "антиукраїнською дифамацією", яку використовує російська пропаганда у війні проти України.

Під дудку Кремля

15 лютого 2022 року, трохи більше ніж за тиждень до віроломного нападу Росії, Габбард дала велике інтерв’ю Fox News, в якому звинуватила президента США Джо Байдена в розпалюванні світової кризи та в антиросійській риториці. Вдумайтеся, вона говорила це тоді, коли рф уже наповну готувалася до атаки.

Ось її цитата – слово в слово, як виступи Путіна-Лаврова і їхної братії:

Якщо Україна стане членом НАТО, то війська НАТО та США опиняться прямо на порозі Росії, а це, як уже пояснював Путін, вдарить по інтересам Москви щодо нацбезпеки.

А як вам цей пассаж, який просто зашкалює цинізмом:

"Якщо вони (адміністрація Байдена і військово-промисловий комплекс – Прим. 24 канал) досягнуть того, щоб Росія вторглася в Україну, то це закріпить нинішню холодну війну, і ВПК почне отримувати набагато більший прибуток, ніж раніше, воюючи проти "Аль-Каїди". А хто заплатить за рахунками? Народи США, України та Росії".

І "родзинка" інтерв’ю Габбард:

Ми чуємо лише одне: "Ми маємо захищати демократію в Україні". Але, як ви чудово знаєте, нинішній президент (України – Прим. 24 канал) утискає політичну опозицію та викручує їй руки, садить опозиціонерів у в'язницю та закриває телеканали, які його критикують. Тож мені якось важко уявити, щоб президент Байден чи хтось міг би ще щиро заявити, що "ми захищаємо демократію".

Цю мачню Габбард – як повне інтерв’ю, так і окремі коментарі – опублікували десятки російських медіа, а раша ТБ буквально смакували її цитати, додаючи свої недолугі коментарі. Габбард відмінно попрацювала на Кремль!

Коментарі Габбард із задоволенням показують на раша ТБ / Скріншот

Брехня ціною життя

Але її місія на цьому, звісно, не закінчилася.

14 березня, коли Україна вже перебувала під вогнем окупантів і стікала кров’ю, Габбард знову з’явилася на каналі Fox News і розповіла брехню про "небезпечну біологічну зброю на території України". Знову сказала все – слово в слово – як у кремлівських медіа. А ті так звані "медіа" – знову розтиражували її маячню.

І це при тому, що напередодні коментаря Габбард, і самі США, і ключові міжародні організації (наприклад, Радбез ООН), спростували всі звинувачення щодо наявності в Україні біологічної зброї.

Американський сенатор Мітт Ромні сильно прокоментував провокацію Габбард у своєму твіттер:

Її зрадницька брехня цілком може коштувати комусь життя.

Девід Пейн: все для росії

Менш популярний, ніж Габбард, але не менш підступний ще один колишній американський офіцер, а нині псевдоексперт Девід Пейн. Він роками, наче між іншим, нахвалював росію, а після її повномасштабного нападу на Україну – почав відкрито діяти на боці окупантів.

Ось лише окремі тези Пейна, які він, не замовкаючи, торочить в іноземних медіа, і які потім тиражує роспропаганда:

Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати росію на ще більшу агресію.

Україна має віддати росії Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни.

Дезинформація замість інсайду

Крім того, Пейн бреше, що буцімто має джерела в керівництві НАТО, які "зливають" йому секретну інформацію. Насправді ж ексофіцер вдається до грубої дезінформації – один о останніх його "перлів": НАТО міркує над тим, щоб виключити з альянсу Естонію, Латвію і Литву.

Скотт Ріттер: таємниці псевдоексперта-педофіла



Скотт Ріттер (праворуч) весело коментує навіть найстрашніші події / Скріншот

Справжня суть проросійських "західних експертів" відкрилася після жахливої трагедії в Бучі. Здавалося б, хоч тут вони брехати не посміють… Але ж ні!

Наступний наш "герой" – Скотт Ріттер. У росії його представляють як відставного офіцера розвідки Корпусу морської піхоти і колишнього аналітика Сил швидкого розгортування США. А хто він насправді? Про це – дещо пізніше…

Перед початком повномасштабної війни Ріттер нахабно заявляв, що на території України начебто розміщені бази НАТО. Потім він розхвалював так звану "спецоперацію" росії в Україні як еталон військового мистецтва й називав дії окупантів "гуманними", бо вони "не штурмують великі міста і не вбивають мирних мешканців".

Але верх цинізму та знущання – його коментарі про Бучу:

Російські солдати під час перебування у місті мали гарні стосунки з місцевим населенням.

Розправу над жителями влаштували українські військові – так вони ліквідували колаборантів (зрадників батьківщини, що співробітничали з окупантами – Прим. 24 канал).

Президент США каже, що цей військовий злочин – скоєний росіянами, і Путін має бути притягнутий до відповіді в Гаазі. Це війна пропаганди, не схожа ні на що з того, що ми бачили раніше.

"Ху із містер Ріттер"?



Скотта Ріттера ведуть до тюрми / Фото АР

А тепер детальніше розкажемо, ким є насправді Ріттер, і чому він так улесливо слугує росії.

Ріттер – справді офіцер, проте він не був розвідником, а лише інспектором ООН з озроєння в Іраку (1991-1998). На його військовій кар’єрі "поставили хрест" після того, як запідозрили у роботі на закордонну розвідку. Скотт одружився з такою собі Мариною Хотіашвілі, колишньою радянською перекладачкою, яку американські спецслужби пов’язували з КДБ. Ріттера відправили у відставку та ще й змусили давати покази Сенату США. Після тих подій він одразу став шаленим критиком міжнародної політики Сполучених Штатів і НАТО, а згодом – симпатиком кремля.

Є в біографії Ріттера ще один пікантний епізод. У 2009 році Скотта звинуватили… у розбещенні неповнолітніх, в 2011-му суд визнав його винним і відправив до тюрми. У 2014-му педофіл був умовно-достроково звільнений. (Детальніше про це читайте у статті The Insader "Прокремлевские СМИ ссылаются на "бывшего инспектора ООН", обвинившего Украину в убийствах в Буче. Это колумнист RT, отсидевший за педофилию".)

Франческа Донато: про Україну – лише брехня



Франческа Донато не стомлюється виступати за Росію / Скріншот

Менш зухвало, ніж Ріттер, але так само брехливо, захищає окупантів після подій у Бучі італійка Франческа Донато, депутатка Європарламенту від партії "Ліга" та політична "експертка" на ТБ.

Донато давно має проросійські погляди, що відверто демонструє під час голосування в Європаралменті та в коментарях для медіа.

Свого часу вона говорила, буцімто "українська влада обстрілює і вбиває тисячі мирних жителів з 2014 року, але Захід не наклав жодної санкції на Україну, щоб змусити її перестати бомбити українське цивільне населення". Класика в стилі Кремля: українці вбивають українців.

Тепер, коли весь світ бачить і розуміє, хто творив злочини в Бучі, та накладає нові санкції проти окупантів, Донато заявляє: "Версія київської влади викликає великі сумніви" – і голосує проти санкцій.

Слова та вчинки проросійської політикині обурили навіть компанію Meta, яка заблокувала її профіль у facebook, аби вона не розповсюджувала там брехню та фейки.

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Гордон Ган: "нейтралітет" на користь окупантів

Ще один знаковий персонаж серед кремлівських "експертів" – такий собі "американський науковець" Гордон Ган.

Він представляється медів як "нейтральний фахівець", одночасно – "ні за кого" і "проти всіх". Але при цьому Ган відверто маніпуляє і проштовхує проросійські наративи:

Світ має піти на поступки Путіну…

Українські нацисти почали скидати маски під тиском війни…

Як вам, така нейтральність?

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Незалежний експерт? Перевірте!

Якщо ви бачите статтю чи коментар від незалежного західного експерта – це ще не значить, що матеріал насправді неупереджений, фаховий і там нема фейків чи маніпуляцій. Наведені вище приклади – тому підтвердження.

Росія давно і активно вербувала та скуповувала західних політиків, журналістів, науковців, аби вони працювали на її пропаганду. Тож перед тим, як оцінити статтю чи коментар навіть у провідних західних медіа, поцікавтеся, хто є автором. І ще, друзі, – завжди мисліть критично!

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