Таку інформацію повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму телеграм-каналі.

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У повідомленні ЦПД мовиться, що колишній офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з урядом Росії.

Тези проросійського "експерта"

Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Девід Пейн поширював в іноземних ЗМІ дезінформацію.

"Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію"

"Україна має віддати РФ Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни"

Також серед інформаційних вкидів "американського аналітика" було й таке, що НАТО може виключити з альянсу Латвію, Литву та Естонію.

Західні "експерти" на службі в Кремля / Інфографіка ЦПД

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що всі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Верхівка Росії роками вибудовувала свою пропагандистську кампанію для дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних високопосадовців.

Порада від ЦПД: будьте обережні та ретельно перевіряйте всю інформацію, навіть ту, що поширюють іноземні ЗМІ.

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