Сайт 24 канала представит вам несколько известных путинских псевдоэкспертов и расскажет, как они распространяли фейки и манипулировали в интересах России.
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Тулси Габбард: как ветеран войны стала пропагандисткой
Знакомьтесь: Тулси Габбард (США) – политик, член Демократической партии. Майор национальной гвардии, ветеран Иракской войны.
Американские офицеры-ветераны часто достигали высоких вершин в политике. Упомянем хотя бы легендарного сенатора Джона Маккейна. Возможно, могла бы взлететь и Габбард. Однако…
На самом деле, Россия "открыла" Габбард еще задолго до 2020 года / Скриншот
Неудивительно, что Габбард обвиняли в тайных связях с Москвой. Прямых доказательств не было, но как вам такой интересеный момент: Дональд Трамп, неоднократно выражавший симпатии Путину, после победы на президентских выборах встречался с Габбард. Некоторые медиа утверждали, что он рассматривал амбициозного политика как претендентку на высокий пост в Пентагоне или Госдепе, но после личного общения передумал из-за ее слишком пророссийских взглядов.
Антиукраинская диффамация
О симпатиях Габбард к России может говорить также тот факт, что она имеет очень активную антиукраинскую позицию и еще и иногда делает упреки в адрес Польши.
25 апреля 2018 года Габбард вместе с группой конгрессменов выступила с обвинениями в адрес Украины и Польши в антисемитизме – якобы эти государства и их правительства "возвеличивают нацистов" и "отрицают Холокост". Этот выпад был настолько грубым и безосновательным, что Ассоциация еврейских общественных организаций и общин Украины (ВААД) даже вынуждена была совершить специальный релиз, чтобы опровергнуть обвинения Габбард и компании и назвать их заявление "антиукраинской диффамацией", используемой российской пропагандой в войне против Украины.
Под дудку Кремля
15 февраля 2022 года, чуть больше чем за неделю до вероломного нападения России, Габбард дала большое интервью Fox News, в котором обвинила президента США Джо Байдена в разжигании мирового кризиса и антироссийской риторике. Вдумайтесь, она говорила это тогда, когда Россия уже полностью готовилась к атаке.
Вот ее цитата – слово в слово, как выступления Путина-Лаврова и их братии:
Если Украина станет членом НАТО, то войска НАТО и США окажутся прямо на пороге России, что, как уже объяснял Путин, ударит по интересам Москвы относительно нацбезопасности.
А как вам этот пассаж, просто зашкаливающий цинизмом:
"Если они (администрация Байдена и военно-промышленный комплекс – прим. 24 канал) достигнут того, чтобы Россия вторглась в Украину, то это закрепит нынешнюю холодную войну, и ВПК начнет получать гораздо большую прибыль, чем раньше, воюя против "Аль-Каиды" ". А кто заплатит по счетам? Народы США, Украины и России".
И "изюминка" интервью Габбард:
Мы слышим только одно: "Мы должны защищать демократию в Украине". Но, как вы прекрасно знаете, нынешний президент (Украины – прим. 24 канал) притесняет политическую оппозицию и выкручивает ей руки, сажает оппозиционеров в тюрьму и закрывает критикующие его телеканалы. Поэтому мне трудно представить, чтобы президент Байден или кто-то мог бы еще искренне заявить, что "мы защищаем демократию".
Этот бред Габбард – как полное интервью, так и отдельные комментарии – опубликовали десятки российских медиа, а раша ТВ буквально смаковали ее цитаты, добавляя свои несуразные комментарии. Габбард отлично поработала на Кремле!
Комментарии Габбард с удовольствием показывают на раша ТВ / Скриншот
Ложь ценой жизни
Но ее миссия на этом, конечно, не окончилась.
14 марта, когда Украина уже находилась под огнем оккупантов и истекала кровью, Габбард снова появилась на канале Fox News и рассказала ложь об "опасном биологическом оружии на территории Украины". Снова сказала все – слово в слово – как в кремлевских медиа. А те так называемые "медиа" – снова растиражировали ее бред.
И это при том, что накануне комментария Габбард и сами США и ключевые межародные организации (например, Совбез ООН) опровергли все обвинения в наличии в Украине биологического оружия.
Американский сенатор Митт Ромни сильно прокомментировал провокацию Габбард в своем твиттере:
Ее предательская ложь вполне может стоить кому-то жизни.
Дэвид Пейн: все для россии
Менее популярен, чем Габбард, но не менее коварен еще один бывший американский офицер, а ныне псевдоэксперт Дэвид Пейн. Он годами, словно между прочим, нахваливал россию, а после ее полномасштабного нападения на Украину начал открыто действовать на стороне оккупантов.
Вот только отдельные тезисы Пейна, которые он, не умолкая, строчит в иностранных медиа, и которые потом тиражирует роспропаганда:
- Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не провоцировать Россию на еще большую агрессию.
- Украина должна отдать России Крым и Донбасс, чтобы избежать Третьей мировой войны.
Дезинформация вместо инсайда
Кроме того, Пейн лжет, что якобы есть источники в руководстве НАТО, которые "сливают" ему секретную информацию. На самом же деле экс-офицер прибегает к грубой дезинформации – один из последних его "перлов": НАТО размышляет над тем, чтобы исключить из альянса Эстонию, Латвию и Литву.
Скотт Риттер: тайны псевдоэксперта-педофила
Скотт Риттер (справа) весело комментирует даже самые страшные события / Скриншот
Истинная сущность пророссийских "западных экспертов" открылась после ужасающей трагедии в Буче. Казалось бы, хоть здесь они лгать не посмеют… Но нет!
Следующий наш "герой" – Скотт Риттер. В России его представляют в качестве отставного офицера разведки Корпуса морской пехоты и бывшего аналитика Сил быстрого развертывания США. А кто он на самом деле? Об этом – несколько позже…
Перед началом полномасштабной войны Риттер нагло заявлял, что на территории Украины вроде бы размещены базы НАТО. Затем он расхваливал так называемую "спецоперацию" россии в Украине как эталон военного искусства и называл действия оккупантов "гуманными", потому что они "не штурмуют большие города и не убивают мирных жителей".
Но верх цинизма и издевательства – его комментарии о Буче:
- Российские солдаты во время пребывания в городе имели хорошие отношения с местным населением.
- Расправу над жителями устроили украинские военные – так они ликвидировали коллаборантов (предателей родины, сотрудничавших с оккупантами – прим. 24 канал).
- Президент США говорит, что это военное преступление – совершенное россиянами, и Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, непохожая ни на что из того, что мы видели раньше.
"Ху из мистер Риттер"?
Скотта Риттера ведут в тюрьму / Фото АР
А теперь подробнее расскажем, кем является на самом деле Риттер, и почему он так подобострастно служит россии.
Риттер – действительно офицер, однако он не был разведчиком, а только инспектором ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998). На его военной карьере "поставили крест" после заподозрения в работе на заграничную разведку. Скотт женился на некой Марине Хотиашвили, бывшей советской переводчице, которую американские спецслужбы связывали с КГБ. Риттера отправили в отставку и заставили давать показания Сенату США. После тех событий он сразу стал безумным критиком международной политики Соединенных Штатов и НАТО, а впоследствии – симпатиком кремля.
Франческа Донато: об Украине – только ложь
Франческа Донато не устает выступать за Россию / Скриншот
Менее дерзко, чем Риттер, но так же лживо, защищает оккупантов после событий в Буче итальянка Франческа Донато, депутат Европарламента от партии "Лига" и политическая "экспертка" на ТВ.
У Донато давно есть пророссийские взгляды, что откровенно демонстрирует во время голосования в Европаралменте и в комментариях для медиа.
В свое время она говорила, что "украинские власти обстреливают и убивают тысячи мирных жителей с 2014 года, но Запад не наложил ни одной санкции на Украину, чтобы заставить ее перестать бомбить украинское гражданское население". Классика в стиле Кремля: украинцы убивают украинцев.
Теперь, когда весь мир видит и понимает, кто совершал преступления в Буче и налагает новые санкции против оккупантов, Донато заявляет: "Версия киевской власти вызывает большие сомнения" – и голосует против санкций.
Слова и поступки пророссийского политика возмутили даже компанию Meta, которая заблокировала ее профиль в facebook, чтобы она не распространяла там ложь и фейки.
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Гордон Ган: "нейтралитет" в пользу оккупантов
Еще один знаковый персонаж среди кремлевских "экспертов" – некий "американский ученый" Гордон Ган.
Он представляется медиа как "нейтральный специалист", одновременно – "ни за кого" и "против всех". Но при этом Ган откровенно манипулирует и проталкивает пророссийские нарративы:
- Мир должен пойти на уступки Путину…
- Украинские нацисты начали сбрасывать маски под давлением войны…
Как вам такая нейтральность?
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Независимый эксперт? Проверьте!
Если вы видите статью или комментарий от независимого западного эксперта – это еще не значит, что материал действительно беспристрастный, профессиональный и там нет фейков или манипуляций. Приведенные выше примеры тому подтверждение.
Россия давно и активно вербовала и скупала западных политиков, журналистов, ученых, чтобы они работали на ее пропаганду. Перед тем, как оценить статью или комментарий даже в ведущих западных медиа, поинтересуйтесь, кто является автором. И еще, друзья, – всегда мыслите критически!
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