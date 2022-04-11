Сайт 24 канала представит вам несколько известных путинских псевдоэкспертов и расскажет, как они распространяли фейки и манипулировали в интересах России.

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Тулси Габбард: как ветеран войны стала пропагандисткой

Знакомьтесь: Тулси Габбард (США) – политик, член Демократической партии. Майор национальной гвардии, ветеран Иракской войны.

Американские офицеры-ветераны часто достигали высоких вершин в политике. Упомянем хотя бы легендарного сенатора Джона Маккейна. Возможно, могла бы взлететь и Габбард. Однако…

После завершения военной карьеры Тулси рванула в политику и быстро набрала немалую популярность. Но в середине 2010-х она неожиданно стала на хрупкий лед – начала активно критиковать участие США в войнах, которые называла не иначе как "войнами за смену режима". Конечно, появление пацифистских настроений в бывшей военной – вполне нормальное явление. Но как с ними можно "связать" встречу Габбард (в январе-2017) с одним из самых злейших диктаторов мира – президентом Сирии Башаром Асадом? Где логика? При этом "антивенные призывы" Тулси сразу распространяли ведущие кремлевские медиа, а впоследствии она лично стала давать им комментарии.



На самом деле, Россия "открыла" Габбард еще задолго до 2020 года / Скриншот

Неудивительно, что Габбард обвиняли в тайных связях с Москвой. Прямых доказательств не было, но как вам такой интересеный момент: Дональд Трамп, неоднократно выражавший симпатии Путину, после победы на президентских выборах встречался с Габбард. Некоторые медиа утверждали, что он рассматривал амбициозного политика как претендентку на высокий пост в Пентагоне или Госдепе, но после личного общения передумал из-за ее слишком пророссийских взглядов.

Антиукраинская диффамация

О симпатиях Габбард к России может говорить также тот факт, что она имеет очень активную антиукраинскую позицию и еще и иногда делает упреки в адрес Польши.

25 апреля 2018 года Габбард вместе с группой конгрессменов выступила с обвинениями в адрес Украины и Польши в антисемитизме – якобы эти государства и их правительства "возвеличивают нацистов" и "отрицают Холокост". Этот выпад был настолько грубым и безосновательным, что Ассоциация еврейских общественных организаций и общин Украины (ВААД) даже вынуждена была совершить специальный релиз, чтобы опровергнуть обвинения Габбард и компании и назвать их заявление "антиукраинской диффамацией", используемой российской пропагандой в войне против Украины.

Под дудку Кремля

15 февраля 2022 года, чуть больше чем за неделю до вероломного нападения России, Габбард дала большое интервью Fox News, в котором обвинила президента США Джо Байдена в разжигании мирового кризиса и антироссийской риторике. Вдумайтесь, она говорила это тогда, когда Россия уже полностью готовилась к атаке.

Вот ее цитата – слово в слово, как выступления Путина-Лаврова и их братии:

Если Украина станет членом НАТО, то войска НАТО и США окажутся прямо на пороге России, что, как уже объяснял Путин, ударит по интересам Москвы относительно нацбезопасности.

А как вам этот пассаж, просто зашкаливающий цинизмом:

"Если они (администрация Байдена и военно-промышленный комплекс – прим. 24 канал) достигнут того, чтобы Россия вторглась в Украину, то это закрепит нынешнюю холодную войну, и ВПК начнет получать гораздо большую прибыль, чем раньше, воюя против "Аль-Каиды" ". А кто заплатит по счетам? Народы США, Украины и России".

И "изюминка" интервью Габбард:

Мы слышим только одно: "Мы должны защищать демократию в Украине". Но, как вы прекрасно знаете, нынешний президент (Украины – прим. 24 канал) притесняет политическую оппозицию и выкручивает ей руки, сажает оппозиционеров в тюрьму и закрывает критикующие его телеканалы. Поэтому мне трудно представить, чтобы президент Байден или кто-то мог бы еще искренне заявить, что "мы защищаем демократию".

Этот бред Габбард – как полное интервью, так и отдельные комментарии – опубликовали десятки российских медиа, а раша ТВ буквально смаковали ее цитаты, добавляя свои несуразные комментарии. Габбард отлично поработала на Кремле!



Комментарии Габбард с удовольствием показывают на раша ТВ / Скриншот

Ложь ценой жизни

Но ее миссия на этом, конечно, не окончилась.

14 марта, когда Украина уже находилась под огнем оккупантов и истекала кровью, Габбард снова появилась на канале Fox News и рассказала ложь об "опасном биологическом оружии на территории Украины". Снова сказала все – слово в слово – как в кремлевских медиа. А те так называемые "медиа" – снова растиражировали ее бред.

И это при том, что накануне комментария Габбард и сами США и ключевые межародные организации (например, Совбез ООН) опровергли все обвинения в наличии в Украине биологического оружия.

Американский сенатор Митт Ромни сильно прокомментировал провокацию Габбард в своем твиттере:

Ее предательская ложь вполне может стоить кому-то жизни.

Дэвид Пейн: все для россии

Менее популярен, чем Габбард, но не менее коварен еще один бывший американский офицер, а ныне псевдоэксперт Дэвид Пейн. Он годами, словно между прочим, нахваливал россию, а после ее полномасштабного нападения на Украину начал открыто действовать на стороне оккупантов.

Вот только отдельные тезисы Пейна, которые он, не умолкая, строчит в иностранных медиа, и которые потом тиражирует роспропаганда:

Запад должен прекратить поставки оружия в Украину, чтобы не провоцировать Россию на еще большую агрессию.

Украина должна отдать России Крым и Донбасс, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Дезинформация вместо инсайда

Кроме того, Пейн лжет, что якобы есть источники в руководстве НАТО, которые "сливают" ему секретную информацию. На самом же деле экс-офицер прибегает к грубой дезинформации – один из последних его "перлов": НАТО размышляет над тем, чтобы исключить из альянса Эстонию, Латвию и Литву.

Скотт Риттер: тайны псевдоэксперта-педофила



Скотт Риттер (справа) весело комментирует даже самые страшные события / Скриншот

Истинная сущность пророссийских "западных экспертов" открылась после ужасающей трагедии в Буче. Казалось бы, хоть здесь они лгать не посмеют… Но нет!

Следующий наш "герой" – Скотт Риттер. В России его представляют в качестве отставного офицера разведки Корпуса морской пехоты и бывшего аналитика Сил быстрого развертывания США. А кто он на самом деле? Об этом – несколько позже…

Перед началом полномасштабной войны Риттер нагло заявлял, что на территории Украины вроде бы размещены базы НАТО. Затем он расхваливал так называемую "спецоперацию" россии в Украине как эталон военного искусства и называл действия оккупантов "гуманными", потому что они "не штурмуют большие города и не убивают мирных жителей".

Но верх цинизма и издевательства – его комментарии о Буче:

Российские солдаты во время пребывания в городе имели хорошие отношения с местным населением.

Расправу над жителями устроили украинские военные – так они ликвидировали коллаборантов (предателей родины, сотрудничавших с оккупантами – прим. 24 канал).

Президент США говорит, что это военное преступление – совершенное россиянами, и Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, непохожая ни на что из того, что мы видели раньше.

"Ху из мистер Риттер"?



Скотта Риттера ведут в тюрьму / Фото АР

А теперь подробнее расскажем, кем является на самом деле Риттер, и почему он так подобострастно служит россии.

Риттер – действительно офицер, однако он не был разведчиком, а только инспектором ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998). На его военной карьере "поставили крест" после заподозрения в работе на заграничную разведку. Скотт женился на некой Марине Хотиашвили, бывшей советской переводчице, которую американские спецслужбы связывали с КГБ. Риттера отправили в отставку и заставили давать показания Сенату США. После тех событий он сразу стал безумным критиком международной политики Соединенных Штатов и НАТО, а впоследствии – симпатиком кремля.

Есть в биографии Риттера еще один пикантный эпизод. В 2009 году Скотта обвинили… в развращении несовершеннолетних, в 2011-м суд признал его виновным и отправил в тюрьму. В 2014-м педофил был условно-досрочно освобожден. (Подробнее об этом читайте в статье The Insader "Прокремлевские СМИ ссылаются на "бывшего инспектора ООН", обвинившего Украину в убийствах в Буче. Это колумнист RT, отсидевший за педофилию").

Франческа Донато: об Украине – только ложь



Франческа Донато не устает выступать за Россию / Скриншот

Менее дерзко, чем Риттер, но так же лживо, защищает оккупантов после событий в Буче итальянка Франческа Донато, депутат Европарламента от партии "Лига" и политическая "экспертка" на ТВ.

У Донато давно есть пророссийские взгляды, что откровенно демонстрирует во время голосования в Европаралменте и в комментариях для медиа.

В свое время она говорила, что "украинские власти обстреливают и убивают тысячи мирных жителей с 2014 года, но Запад не наложил ни одной санкции на Украину, чтобы заставить ее перестать бомбить украинское гражданское население". Классика в стиле Кремля: украинцы убивают украинцев.

Теперь, когда весь мир видит и понимает, кто совершал преступления в Буче и налагает новые санкции против оккупантов, Донато заявляет: "Версия киевской власти вызывает большие сомнения" – и голосует против санкций.

Слова и поступки пророссийского политика возмутили даже компанию Meta, которая заблокировала ее профиль в facebook, чтобы она не распространяла там ложь и фейки.

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Гордон Ган: "нейтралитет" в пользу оккупантов

Еще один знаковый персонаж среди кремлевских "экспертов" – некий "американский ученый" Гордон Ган.

Он представляется медиа как "нейтральный специалист", одновременно – "ни за кого" и "против всех". Но при этом Ган откровенно манипулирует и проталкивает пророссийские нарративы:

Мир должен пойти на уступки Путину…

Украинские нацисты начали сбрасывать маски под давлением войны…

Как вам такая нейтральность?

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Независимый эксперт? Проверьте!

Если вы видите статью или комментарий от независимого западного эксперта – это еще не значит, что материал действительно беспристрастный, профессиональный и там нет фейков или манипуляций. Приведенные выше примеры тому подтверждение.

Россия давно и активно вербовала и скупала западных политиков, журналистов, ученых, чтобы они работали на ее пропаганду. Перед тем, как оценить статью или комментарий даже в ведущих западных медиа, поинтересуйтесь, кто является автором. И еще, друзья, – всегда мыслите критически!

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