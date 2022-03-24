Часть I

Война России против Украины: опровергаем 30 фейков оккупантов

Фейк 31. "Кадыровцы готовы штурмовать Киев"

Российские пропагандисты засыпали медиа и соцсети героическими фото и видео с кадыровцами, которые приехали в Украину и готовятся идти на Киев. Причем на фронт лично прибыл даже "пехотинец Путина" Рамзан Кадыров, который руководит своими бойцами в Киевской области.

Но помпезные "картинки" оказались банальными фейками. Кадыров записывал угрозы украинцам… в Чечне. Это доказали журналисты УП, которые от имени корреспондента "РИА Новости" отправили ему ссылку на ресурс, указывающий локацию персоны, перешедшей по указанной ссылке. Таким образом, было подтверждено, что глава Чечни саму Чечню не покидал.



Скрин послания Кадырову

А какой командир – такие у него и бойцы. Оказалось, что "кадыровцы" снимали свои фото и видео даже не в тылу фронта, а… в Беларуси. Это подтверждают материалы пользователя Soviet Sergey в Twitter.



Вот где фотографируются "боевые" кадыровцы...

Более того – отдельные "самые отважные бойцы" уже вернулись домой к мамочкам.



"Навоевался" и поехал домой

Все эти факты в очередной раз свидетельствуют, что "кадыровцы" могут воевать только против мирных жителей и в соцсетях.

Фейк 32. "Женщина ворвалась в прямой эфир украинского телеканала…"

История с российским редактором "Первого канала" Мариной Овсянниковой не на шутку зацепила пропагандистов. Напомним, она забежала в кадр во время прямого эфира с плакатом "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!"

В Украине возник спор – одни уверены, что это искренний поступок-покаяние, другие утверждают, что постановка. А в России все проще – там решили нанести "ответный удар", устроив аналогичную акцию на украинском ТВ. Однако героя/героиню на роль Овсянниковой не нашли, поэтому, не долго думая, сделали коллаж – но такой примитивный, что подделка видна невооруженным глазом, и для этого не нужно быть экспертом.

На картинке изображена какая-то дама с плакатом "Зеленский! Капитулируй. Бросай наркотики и возвращайся на сцену".



Эпический коллаж. Пропагандистам нужно посикать специалиста по фотошопу…

"Неординарное событие" якобы произошло во время телемарафона на канале UATV в проекте FREEДОМ. Работники этого медиа узнали о неожиданном случае спустя сутки из российских СМИ. Долго смеялись...

Фейк 33. "За Украину воюют сатанисты"

Российская пропаганда каждый день удивляет новыми фейками, давно перешедшими черту здравого смысла. Как вам такая новость: в Украине вроде бы воюют спецотряды "сатанистов"!

Американские сатанисты потянулись в Киев. Это бывшие спецназовцы США, которые поклоняются дьяволу, – сказал ну очень серьезно диктор "Россия 24". – У них даже есть свой флаг…



"Сказки" российского ТВ

Впоследствии это начали повторять и на других телеканалах.

Собственно, что-то объяснять или как-то комментировать этот бред нет смысла. Просто констатируем как факт. А дальше пусть работают психиатры.

Фейк 34. "Украина планировала напасть на Крым"

Такую сенсацию выдали оккупанты, после того как ограбили военкомат в Херсонской области. Там они нашли склад с наградами, на которых написано "За взятие Крыма". И потому они завопили: ой-ой, Украина готовилась атаковать полуостров!



Фейкова медаль и свидетельство "За взятие Крыма"

Но достаточно посмотреть на наградное свидетельство, как сразу становится ясно, что это дешевый фейк. По пунктам:

Украина назвала бы медаль не "За взятие Крыма", а "За освобождение Крыма". Президент подписывает в таком случае не "приказ", а "указ". В подписи – примитивная ошибка: "В. А. Зеленський". Но на украинском правильно: "В. О. Зеленський" – "Володимир Олександрович", а не "Александрович". Во всех официальных документах Украины пишется "Автономная Республика Крым", а не просто "Крым".

Так примитивно "сжечься" – это нужно уметь...

Фейк 35. "Украинские биолаборатории финансирует сын президента Байдена"

Можно было бы не обращать внимания на лживые новости России о "биологических лабораториях" в Украине. Их неоднократно опровергали как украинские власти, так и Совбез ООН, и международные эксперты.

Но об этом фейке оккупантов стоит упомянуть – они утверждают, что "украинские биолаборатории финансирует сын президента США Джо Байдена – Хантер".



Хантер и Джо Байден стали мишенями пропагандистов ​

Почему не лично глава Белого дома? Ведь такая новость была бы еще круче! Хотя, может, еще все впереди? Ждем новых фантазий россиян.

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