Журналист Сергей Лещенко рассказал, что через паблики с большой аудиторией в полмиллиона человек и телеграм-каналы на территории России распространяют информацию о том, что в Херсонской области в военкоматах найдены целые склады с наградами, на которых написано: "За взятие Крыма", сообщает 24 канал.

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Этот фейк очень легко разоблачается. Во-первых, если бы Украина что-то и планировала, то не называла бы "За взятие Крыма", а "За освобождение Крыма". Второе – даже если представить, что Украина готовила такие награды, то точно не было подписано их: "В.А. Зеленський". Ведь в украинском языке – Володимир Олександрович, а не Александрович,

– объяснил Лещенко.

Поэтому тех, кто делал этот фейк, снова подвело незнание украинского языка, как это было раньше.

Однако еще один факт, который разоблачает этот фейк, состоит в том, что во всех официальных документах пишется "Автономная Республика Крым", а не просто "Крым".

Фейк – примитивный, но эффективный. Ведь он ложится на подготовленную пропагандистами почву на территории страны-агрессора,

– сказал Лещенко.

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