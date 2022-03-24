Журналіст Сергій Лещенко розповів, що через пабліки з великою аудиторією у пів мільйона людей та телеграм-канали на території Росії поширюють інформацію про те, що в Херсонській області у військкоматах знайдено цілі склади з нагородами на яких написано: "За взяття Криму", повідомляє 24 канал.

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Цей фейк дуже легко викривається. По-перше, якби Україна щось і планувала, то не називала б "За взяття Криму", а "За звільнення Криму". Друге – навіть якщо уявити, що Україна готувала такі нагороди, то точно не було б підписано їх: "В.А. Зеленський". Адже в українській мові – Володимир Олександрович, а не Александрович,

– пояснив Лещенко.

Тож тих, хто робив цей фейк, знову підвело незнання української мови, як це вже раніше було.

Проте ще один факт, що викриває цей фейк, у тому, що в усіх офіційних документах пишеться "Автономна Республіка Крим", а не просто "Крим".

Фейк – примітивний, але ефективний. Адже він лягає на підготовлений пропагандистами ґрунт на території країни-агресорки,

– сказав Лещенко.

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