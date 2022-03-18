Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал. На этот раз оккупанты утверждают, что нашли специальный компьютер украинский Вооруженных Сил, где обозначены цели, куда должны были попасть ВСУ. Но на этот раз врага подвела безграмотность.

К теме Оккупанты обвиняют Украину в подготовке химического оружия: Лещенко опроверг информацию

Слово "объект" написано с использованием русской буквы "э", а не украинской "є. Вот так оккупанты прокалываются на мелочах,

– говорит Лещенко.

Напомним, понимая, что весь мир видит возможную подготовку аргументации для химической атаки против Украины, российская пропаганда включила свой традиционный механизм – отзеркаливание. Оккупанты обвиняют Украину в том, что она якобы собирается нанести удар химическим оружием и ядовитыми вещества против мирных граждан.

Смотрите – Брифинг Лещенко за 18 марта