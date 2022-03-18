По его словам, понимая, что весь мир видит возможную подготовку аргументации для химической атаки против Украины, российская пропаганда включает свой традиционный механизм – отражения.

Важно Россия пытается дискредитировать руководство и армию Украины в США и ЕС

Он отметил, что теперь оккупанты обвиняют Украину в том, что она якобы собирается нанести удар химическим оружием и ядовитыми веществами против мирных граждан.

"Повторю то, что повторяем каждый день – никаких химических лабораторий по подготовке химического или биологического оружия на территории Украины никогда не существовало и не существует. Тем более, лабораторий государственного департамента или Пентагона, как это звучит со стороны российских государственных должностных лиц", – сообщил Сергей Лещенко.

Кроме того, добавил, что даже российские биохимики сообщают, что это невозможно сделать на территории Украины.