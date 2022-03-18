Согласно информации, медиа оккупанта продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии России на территории Украины.

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"Не прекращается создание и распространение по всем доступным информационным каналам, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины", – сообщили в Генштабе ВСУ.

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