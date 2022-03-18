За його словами, розуміючи, що весь світ вбачає можливу підготовку аргументації для хімічної атаки проти України, російська пропаганда включає свій традиційний механізм – віддзеркалення.

Важливо Росія намагається дискредитувати керівництво й армію України в США та ЄС

Він зазначив, що тепер окупанти звинувачують Україну в тому, що вона ніби-то збирається нанести удар хімічною зброєю та отруйними речовини проти мирних громадян.

"Повторю те, що повторюємо кожного дня – жодних хімічних лабораторій з підготовки хімічної або біологічної зброї на території України ніколи не існувало та не існує. Тим більше лабораторій державного департаменту чи Пентагону, як це лунає з боку російських державних посадових осіб", – повідомив Сергій Лещенко.

Крім того, додав, що навіть російські біохіміки повідомляють, що це неможливо зробити на території України.

Дивіться – Брифінг Лещенка за 18 березня