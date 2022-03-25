Хромые кремлевские методички

Так, согласно российскому фейку, в Польше рассчитывали, что если часть Украины, от Харькова до Одессы, отойдет России, центральная останется под контролем Киева, то западная отойдет Польше!

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Хочу отдельно напомнить, что проект "Новороссия", зачатки которого появились в 1990-х, окуклился в 2010-х под наблюдением Александра Дугина, в 2014 взял за основу Владислав Сурков, предусматривал именно оккупацию территорий Украины от Харькова до Одессы. То есть задолго до того, как начали культивировать польский фейк, у России уже был план оккупации Украины по вышеупомянутым лекалам. Но вернемся к нашим баранам.

История о том, что Польша и Запад придумали такой раздел Украины, призвана, во-первых, для внутреннего российского пользователя объяснять, что это – не московская идея, а во-вторых – выставлять поляков в агрессивном, негативном образе реваншистов-оккупантов. То есть, проектировать российские преступления на польскую сторону.

Дыру в пропаганде заткнули Кивой

И вот сейчас украинский беглый агент Кремля, предатель и преступник Илья Кива начинает ретранслировать этот старый, но не забытый и актуальный фейк через себя. Якобы это все не мы, это все придумал Запад еще в 2014 году!

Разумеется, умственные способности большинства россиян, которые поглощают пропагандистский фаст-фуд, сопоставимы с умственными способностями Ильи Кивы, а потому они готовы жевать ту же ботву каждый раз. Но знаете, в чем главный провал этого фейка с картой по разделу Украины?

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Все эти российские пропагандисты, эксперты, политологи и просто болтливые головы ссылаются на карту, продемонстрированную на польском телевидении. Но если мы откроем этот выпуск за 2014 год на польском TVP1, то увидим удивительные подробности!



Пророссийский прихвостень Кива "оживил" старый фейк о разделе Украины / Фото с телеграм-канала "Злой одессит"

Эта карта – это официальное предложение, поступившее МИДу Польши от лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского о совместном разделении Украины! Фактически, депутат Госдумы, в 2014 году предложил Польше разделить с Россией территорию Украины, что шокировало польских дипломатов!

Таким образом, россияне все эти годы обвиняли, обвиняют и будут обвинять и дальше Запад в подготовке раздела Украины, показывая карту, которую сами же предложили Западу и Польше в частности.

Тупее фейка и придумать нельзя. Но проблема в том, что даже в такой тупой и легко опровергаемый фейк продолжают верить миллионы россиян.